Ultime Notizie Roma del 15-12-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano nuovo ulteriore scritta sul reddito di cittadinanza l’ipotesi per gli occupabili perfettamente anziché 8 il tema di cui si è parlato ieri nella riunione di maggioranza questo consentirebbe di liberare ulteriori risorse per circa 200 milioni * ad aggiungersi a quelli della manovra e quelle che sono disposizione del parlamento spiega Roberto Pella deputato di Forza Italia Uno dei relatori della manovra per le proposte in cerca di funghi anche quella arrivata dalla CISL della rivalutazione piena delle pensioni da 4-5 volte il minimo ma il ministro del lavoro Marina calderone Prina Non è questo il contesto su cui si sta discutendo Intanto il vicepremier è Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini Inter dell’assemblea di confagricoltura torna ad attaccare la ...