Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza | Landini | “Tra 8 mesi stop per 660mila”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Oggi il governo ha detto che tra ottonon ci sarà più ilper 660.000 persone senza dire che cosa succederà tra otto. Siamo di fronte a questo”. Occorre ”costruire un percorso” di politiche attive per formare coloro che sono fuori dal mercato del lavoro. Invece il Governo ”è partito all’opposto, oggi ha detto che tra 8non c’è più ile non si sa che cosa succede”. Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio, intervenendo a ‘Porta a Porta’. ”Alle spalle abbiamo il fatto che si dovevano fare le politiche attive per il lavoro e non sono state fatte“, sottolinea. “Ildi cittadini non è individuale è familiare, e stiamo parlando mediamente di 500 euro”, ricorda il sindacalista. Le persone che vengono definite occupabili ...