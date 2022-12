Ultime Notizie – Migranti | Meloni | “Serve soluzione strutturale Ue”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “La migrazione è un tema centrale per l’Italia”. Lo ha dichiarato la premier Giorgianel corso del dibattito al Consiglio europeo di Bruxelles. “Un tema complesso su cui gli Stati membri hanno talvolta visioni differenti, ma sul quale è importante dare un segnale politico e un impegno chiaro da parte dell’Ue e, se necessario, anche ponendo il tema al centro di un vertice ad hoc“. Riguardo alla gestione dei flussi migratori il presidente del Consiglio Giorgia, nel suo intervento al Consiglio europeo, ha sottolineato che la migrazione non può continuare a essere gestita in assenza di unain Europa. Per la premier va evitato un approccio predatorio al fenomeno migratorio, sottolineano fonti di Palazzo Chigi. IL SUMMIT – Il Consiglio Europeo straordinario che potrebbe tenersi ...

Sky Tg24

La Russia ammassa le truppe e le armi per una nuova offensiva invernale in Ucraina. A lanciare l'allarme gli ultimi briefing del presidente Zelensky e dei suoi generali. Un attacco su vasta scala dal ...Ecco la situazione squadra per squadra con gli indisponibili Buoneper la Samp e Quagliarella - L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella è stato sottoposto nelleore ad ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: "Putin prepara attacco su vasta scala in inverno". LIVE Paolo Del Debbio non condurrà la puntata di Dritto e Rovescio del 15 dicembre. Qual è il motivo e chi lo sostituirà.Non si ferma l’attività politica dell’associazione Sinistra Con sul territorio lucchese. Nell’ultima assemblea dell’associazione è stata infatti decretata la proroga per la continuazione dell’attività ...