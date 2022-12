Ultime Notizie – Fiorello contro insulti social a Cristina D’Avena per festa Fdi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Intemerata dicritiche ericevuti daperché canterà alladei 10 anni di Fratelli D’Italia. Perché la “non può andare a cantare alladei Fdi?”, si è chiestodurante la puntata mattutina di ‘Viva Rai2’. Aggiungendo poi divertito: “Ai tempi del Karaoke, anche io sono stato invitato alladell’Unità e ho fatto cantare tutti i comunisti e nessuno mi ha detto niente, abbiamo cantato ‘Bella Ciao'”, ha aggiuntoche subito dopo ha intonato con tutto il cast della trasmissione la canzone simbolo della Resistenza.ha dunque invitato tutti a non indignarsi per le scelte della ...

Sky Tg24

Secondo leindiscrezioni, con la nuova serie Galaxy S23 in arrivo nel 2023 Samsung dovrebbe utilizzare i chip Snapdragon , ma a lungo termine l'obiettivo è di adottare un approccio simile a ...Commenta per primo Sorride Alberto Gilardino. Il motivo sono leche arrivano dall'infermeria di Pegli, luogo che finalmente ha visto uscire dalle sue stanze ...lo ha condizionato nelle... Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Mosca: “Nessuna tregua prevista per Natale-Capodanno" Da tre lustri a San Giovanni a Teduccio attendevano il risanamento delle tre spiagge - siamo nell'area est nel pieno del Golfo di Napoli, arenili incastrati tra il Vesuvio e il Miglio d'oro ...Una nomina molto annunciata. Quasi scontata. Ma, da ieri mattina, diventata ufficiale. Frederic Vasseur, ingegnere aeronautico francese di 54 anni, è il nuovo team principal della Ferrari.