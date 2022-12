UFFICIALE – Dazn annuncia novità per gennaio | nuovo pacchetto | nuovi dispositivi

... il contenitore britannico lancerà a breve START , un piano di abbonamenti speiale dedicato a chi ama seguire degli sport diversi rispetto al calcio , al prezzo (ancora non) di 12.99 .la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di, accessibile da cellulare e tablet o sul sitoIvan Zazzaroni, intervenuto durante una diretta social con Fabio Caressa ha parlato anche del momento della Juentus: "La società bianconera, per rincorrere economicamente ...Notizie calcio – Dazn annuncia novità per gennaio. Con una nota ufficiale l’emittente annuncia alcune novità per i propri abbonati già in vista di gennaio. “Grazie all’accordo di subdistribuzione sigl ...