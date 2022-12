UE | «Superlega possibile ma club fuori da tornei UEFA e FIFA»

...LA DIRETTA DELLA PARTITA LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE... a cui èaccedere sottoscrivendo un abbonamento. La gara sarà trasmessa inoltre in diretta ......LA DIRETTA DELLA PARTITA LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE... a cui èaccedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà ...(ANSA) - BRUXELLES, 15 DIC - Le norme della Fifa e della Uefa che sottopongono ad autorizzazione preventiva qualsiasi nuova competizione sono compatibili con il diritto della ...Il diritto di UEFA e FIFA di impedire ai club affiliati di unirsi alla nascita di nuove competizioni, come ad esempio la Superlega, e di penalizzare i giocatori che dovessero giocarle, non ...