(Di giovedì 15 dicembre 2022) Bruxelles, 14 dic. (Adnkronos) - - Questa mattina i 27 capi di Stato e di governo dell'Ue si riuniranno a Bruxelles per il Consiglio Europeo di dicembre, ilper la presidente del Consiglio Giorgia, giunta ieri sera nella capitale belga.sull'del, l'inchiesta per corruzione condotta dal giudice Michel Claise, che sarebbe partita, secondo rivelazioni pubblicateda Le Soir e Knack, da un'operazione della Sureté de l'Etat, i servizi segreti belgi , che stavano lavorando da molti mesi insieme ad altri cinque servizi di intelligence europei sui tentativi di ingerenza di uno Stato straniero (il Qatar, ma dai pochi atti trapelati è emersa anche l'opera di influenza del Marocco). Per questo si prevede che il discorso iniziale ...

Entilocali-online

Ucraina, energia ed economia, sicurezza e difesa, vicinato meridionale, relazioni transatlantiche e Balcani. Questi i temi al centro del Consiglio europeo in programmaa Bruxelles. Ila cui partecipa, da quando è diventata premier Giorgia Meloni, arrivata ieri sera nella capitale belga per la cena di gala del vertice Eu - Asean presso il Grand Forum del ...... ilper la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giunta ieri sera nella capitale belga. ... che sarebbe partita, secondo rivelazioni pubblicateda Le Soir e Knack, da un'operazione della ... Ue, oggi primo summit di Meloni: aleggia l'ombra del Qatargate BOLOGNA Una donna di 76 anni affetta da una grave patologia alla vista che l'aveva condotta alla cecità da 5 anni, è riuscità a recuperare sei decimi in un occhio grazie a un… Leggi ...AGI - Un gruppo di parlamentari ha inviato una segnalazione, primo firmatario Silvio Lai (Pd), all'Antitrust per chiedere l'apertura di un'inchiesta su quanto sta avvenendo nei collegamenti aerei tra ...