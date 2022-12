Ucraina | Zelensky | “Russia distrugge il Donbass”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Lastando il, città dopo città”. Il presidente dell’, Volodymyr, fa il punto sulla guerra con laconcentrandosi sul, il fulcro del conflitto in questo momento. “Non c’è tregua in prima linea. Non c’è niente di facile e semplice. Ogni giorno e ogni metro è estremamente duro. La tattica degli invasori si riduce alla distruzione, con l’artiglieria, di tutto ciò che hanno davanti rimangono solo macerie e crateri nel terreno”, dice il presidente. “Lastando città dopo città nel, come Mariupol, come Volnovakha, come Bakhmut. La difesa in tali condizioni non è solo eroismo, è qualcosa di più. E ringrazio tutti i nostri guerrieri ...

Furto e vendita sono organizzati dal governo e dallo stesso Presidentefacilitato da una motivazione tecnica non di poco conto. Le sofisticate armi che la NATO invia innon sono ...... come l'imminente invio a Kiev di batterie di missili Patriot americani e la conferma dell'impiego in battaglia indi uomini dei reparti speciali britannici.chiede da tempo sistemi ...Stiamo pur certi che se si verificherà questo scenario: improvvisamente Zelensky diventerà un criminale e verrà accusato di essere la principale causa della sconfitta avendo tradito la fiducia in lui ...Zelensky afferma che la Russia "sta distruggendo città dopo città nel Donbass, come Mariupol, come Volnovakha, come Bakhmut". Secondo il presidente ucraino, la difesa del Paese "in tali condizioni non ...