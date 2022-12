Ucraina | Zelensky | L' offensiva russa è imminente | Mosca | Il Vaticano si è scusato per le parole del Papa

(Di giovedì 15 dicembre 2022) 15 dic 16:44 Kiev:prepara attacco su vasta scala in inverno La Russia sta ammassando truppe e armi per una nuova grandeinvernale in. E' quanto emerge dagli ultimi briefing ...

15 dic 16:29: "L'offensiva russa è imminente" L'offensiva russa in'è imminente' e i prossimi sei mesi 'saranno decisivi'. Lo ha detto Volodymyrin un'intervista al The ...ha detto che l''ha bisogno di armi piu' moderne, piu' rifornimenti e cio' vale sia per la difesa aerea che per la difesa missilistica. E chiedo a ciascuno dei ventisette paesi dell'...Giovedì il Parlamento europeo ha riconosciuto come genocidio la carestia di epoca sovietica che ha ucciso milioni di ucraini, in un messaggio di sostegno a Kiev dopo aver designato la Russia come «Sta ...Bruxelles – Sei mesi da quando l’Ucraina ha ottenuto lo status di Paese candidato all’adesione all’Ue. Volodomyr Zelensky ringrazia, attende il 23 dicembre per celebrare l’anniversario tanto storico ...