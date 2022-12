Ucraina | Zelensky | La Russia sta distruggendo città dopo città nel Donbass - Nessuna tregua di Natale prevista da Mosca

...annuncia ulteriori novità: 'Stiamo costantemente rafforzando la nostra difesa antiaerea e antidrone. E stiamo facendo di tutto per ottenere sistemi più moderni e più potenti per l'. ...15 dic 01:05: l'si prepara a rafforzare la difesa aerea L'si prepara a rafforzare le proprie capacità di difesa aerea. Lo ha detto il presidente Volodymyr, parlando ...La guerra tra Russia e Ucraina è al suo 295esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in diretta di giovedì 15 dicembre 2022 ...Ufficialmente è una bookmaker di un’agenzia di modelle. In realtà fa molto di più: da quando è iniziata la guerra in Ucraina, Elena Paykova lavora per aiutare le ragazze a mettersi al sicuro. Dalle bo ...