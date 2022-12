Ucraina | Ue ancora lontana da accordo su nuove sanzioni

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Gli stati membri dell'Unione Europea non sono riusciti a concordare un nono pacchetto dialla Russia nei colloqui di mercoledì, riferiscono fonti diplomatiche mentre i leader dell'UE si sono ...

Adnkronos

Meloni ha ricordatoche 'sono molte le materie rilevanti all'ordine del giorno del Consiglio: sicuramente la questione economico - energetica, il sostegno all', il vicinato Sud, la ......lancio quest'anno ma è stata rimandata di ben 6 anni a causa degli impatti del conflitto in. Quindi, si, comincia a muoversi, malentamente. Spesso, l'approccio proposto sembra essere ... Ucraina, Russia sta finendo i missili. Zelensky: "Ma può colpire ancora" Roma, 15 dic. (askanews) - Gli stati membri dell'Unione Europea non sono riusciti a concordare un nono pacchetto di sanzioni alla Russia nei ..."Nonostante la globalizzazione, il dna degli euro-atlantici è rimasto inalterato nei secoli: fisiologicamente nazionalistico e oppressore. Sono ancora loro" - dal blog Sostenitore ...