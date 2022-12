Ucraina | Putin si eclissa dalla scena pubblica | annullati tutti i tradizionali eventi di fine anno | E' mistero

Sky Tg24

'Folle la politica Ue sul price cap al gas' approfondimento, Zelensky: "Con la sua morte la guerra finirebbe" La politica europea sul tetto al prezzo del gas 'è folle', ha aggiunto ...La politica europea sul tetto al prezzo del gas "è folle". L'attacco è del presidente russo Vladimirche parla mentre il Consiglio europeo sta esaminando il dossier a Bruxelles. E aggiunge: le azioni dell'Occidente contro la Russia sono "una guerra economica", ma le finanze russe restano "... Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Dall'Occidente guerra economica contro Mosca". LIVE Arroccato e silente. E' così che, inaspettatamente, il presidente russo Vladimir Putin chiuderà il 2022. Nelle prossime settimane, dunque, non taceranno le armi in Ucraina ("Nessuna tregua per le Fest ...L'esercito russo tenterà nuovamente di conquistare Kiev. A innestare nuove preoccupazioni sulle sorti della guerra in Ucraina è il capo delle forze aramate di Kiev, ...