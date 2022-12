Ucraina | Mediterraneo | Balcani | il bilaterale Meloni-Mitsotakis

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le relazioni bilaterali tra Italia e Grecia vanno incorniciate non solo nel bel mezzo della crisi in, ma dinanzi a due fronti geopolitici molto delicati come ile i. Giorgiae Kyriakosne hanno discusso a Bruxelles a margine del Consiglio europeo nella consapevolezza che l’energia è solo uno dei punti su questo “tavolo” adriatico edove l’Italia vuole essere protagonista.ha messo l’accento sul rafforzamento delle relazioni bilaterali fra Roma e Atene, sulla cooperazione in aree di reciproco interesse, come le questioni regionali e internazionali. E ha informato lasugli ultimi sviluppi nell’Egeo e nelorientale, sottolineando che “la retorica ...

Euronews Italiano

...dei toni allarmistici nelle notizie sull'ospitalità riservata ai rifugiati in arrivo dall'; ... in crescita, verso i popoli in fuga in arrivo dal. Un racconto doppio che dimostra ...A proposito di ritiro delle truppe che hanno invaso l'e di trattative, l'Italia ha sempre ...visione affonda le radici in un patrimonio di civiltà millenaria che ha come culla ile ... Energia, Ucraina e relazioni translatlantiche all'ultimo Consiglio La neve Life support di Emergency è salpata da Genova per il Mediterraneo centrale per aiutare i migranti: l'omaggio di Daniele Silvestri e di Tvboy.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...