Ucraina | dalla Russia offerte di lavoro al fronte per scavare trincee

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sui social e i siti didirussi vengono offerti alti salari per andare ae costruire fortificazioni nelle zone occupate dell’e nella regione di confine russa di Belgorod. Lo riferisce il sito indipendente Meduza, raccontando che vengono offerti salari mensili fra gli 89mila e 258mila rubli (equivalenti a 1.380- 4mila dollari), oltre a vitto, alloggio e trasporto gratuiti. La maggior parte delleprovienecompagnia StroiKom, che sul suo sito vanta di aver costruito il ponte della Crimea, l’aeroporto di Sochi, lo stadio di Nizhny Novgorod e il grattacielo del centro Lakhta a San Pietroburgo. Ma il canale Telegram Mozhem Obyasnit nota che i siti di commento sulledi ...

Corriere della Sera

Putin userà la bomba atomica L'ex consigliere di Trump: 'Gli Usa lo ucciderebbero il giorno dopo' Putin minaccia: ', accordo inevitabile. Nucleare Chi ci attacca sarà cancellatofaccia ...'Certo, sosteniamo tale volontà politica, ma considerando la situazione de facto e de iure che abbiamoparte, tali piattaforme non sono richieste', ha dichiarato Peskov alla fine di ... Ucraina, cosa c’è dietro i successi della contraerea rivendicati dalla resistenza Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dal Consiglio Europeo il via libera alla concessione dello status alla Bosnia, che diventa l'ottavo candidato ufficiale nel processo di allargamento Ue ...