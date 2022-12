Twitter ha sospeso un account che segnalava i voli del jet privato di Elon Musk

(Di giovedì 15 dicembre 2022)haJet, unchein modo automatico icompiuti dal jetdi, che da ottobre è il capo del social network. Un mese faaveva detto che non avrebbe bandito @Jet,

... tra cui lo stesso proprietario di. 'Ogni account - ha scritto Musk sul social - che documenta gli spostamenti in tempo reale verrà, perché è una violazione alla sicurezza personale. ......- è ora pronta a far conoscere un particolare della loro quotidianità finora rimasto in. ... 🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK - TIKTOK - INSTAGRAM - YOUTUBE -🐶...AGI - Dopo ore di reazioni controverse al blocco di un account che tracciava i suoi spostamenti aerei, il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha confermato la sospensione del profilo creato da uno stu ...(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Twitter ha sospeso l'account che tracciava la posizione del jet privato di Elon Musk, anche se il nuovo proprietario del social media aveva di recente assicurato che "il mio im ...