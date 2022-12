Agenzia ANSA

In attesa che si concluda l'acquisizione di Eleven da parte di, l'offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia. Oltre a tutta ...In attesa che si concluda l'acquisizione di Eleven da parte di, l'offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia. Oltre a tutta ... Tv: Dazn sigla in Italia nuovo accordo strategico con Eleven - Calcio L’offerta multisport di Dazn sarà ancora più completa nelle prossime settimane. Grazie all’accordo siglato in Italia con Eleven Sports, Dazn accelera ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...