Tumore alla prostata | arriva in Europa il radiofarmaco che tratta le metastasi Novartis | Presto anche in Italia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Via libera, in, ad un nuovoutilizzato per ilmento di adulti affetti da carcinoma dellametastatico resistentecastrazione. Sidi Lutezio vipivotide tetraxetan, la prima terapia di precisione con radioligandi che utilizza radiazioni a scopo terapeutico, ovvero che colpiscono le singole cellule tumorali. L’approvazione della Commissione Europea, rende noto, si basa sui risultati dello studio registrativo di fase III Vision, in cui la nuova terapia, in associazione a terapia di deprivazione androgenica, ha migliorato in modo significativo la sopravvivenza globale e la sopravvivenza libera da progressione radiografica nei pazienti con carcinoma prostatico metastatico resistentecastrazione ...