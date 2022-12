Tumore al seno | le importanti novità che riducono i rischi

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Recenti studi dimostrano che due nuove molecole AstraZenecailo di progressione in pazienti in fase avanzata pre-trattate con terapia ormonale. Le due molecole, capivasertib e camizestrant, migliorano la sopravvivenza libera da progressione in pazienti con carcinoma della mammella metastatico già trattato con terapia ormonale: lo dimostrano gli studi SERENA-2 e CAPItello-291 presentati al San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), concluso il 10 dicembre. I nuovi studi hanno quindi permesso di aggiornare i dati dello studio di fase 3 “monarchE” su abemaciclib, pubblicati in contemporanea su The Lancet Oncology. Fermare la progressione delalin fase metastatica rappresenta da sempre una grande sfida a cui la ricerca internazionale dedica da anni molta attenzione: non solo perché, come ...