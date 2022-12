Triplo bonus pensionati 2023 | così arriva la serenità grazie alle agevolazioni

(Di giovedì 15 dicembre 2022)unaiuto per iitaliani e si tratta sicuramente di qualcosa di molto positivo visto che isono stati particolarmente penalizzati dalla fortissima inflazione. Con la fortissima inflazione cheal 12%, sono tanti iitaliani che non ce la fanno adre alla fine del mese. Teoricamente la pensione dovrebbe essere un momento diproprio perché il cedolino della pensionetutti i mesi senza dover fare nulla e senza tante preoccupazioni./ I Love TradingMa le pensioni italiane sono molto basse e lo stato sociale è avaro di aiuti nei confronti dei. Molti per avere un po’ ...

Distribuire a pioggia ilgas serve a poco " sottolinea il segretario della Cgil " se poi non ... devono andare o fuori regione o, peggio, rivolgersi a strutture private spendendo il...... e "corrisponde a circa tre volte l'indennità di vacanza contrattuale", attualmente pari allo 0,5 % degli stipendi tabellari, mentre ilè dell' 1,5% (quindi il suo). Sostanzialmente, si ...La Legge di Bilancio introduce un bonus pari all'1,5% dello stipendio per i dipendenti pubblici nel 2023, in aggiunta all'indennità di vacanza contrattuale.Un Natale più ricco grazie al bonus 1.000 euro per il caro bollette e la tredicesima. Scopri subito, chi avrà più soldi e quando arrivano.