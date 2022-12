Trento-Karlovarsko oggi in tv | Champions League volley | orario | programma | canale | streaming

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Archiviato l’impegno del Mondiale per club con un secondo posto dolceamaro, l’Itas Trentino torna a giocare in Europa per il quarto turno della fase a gironi delladimaschile 2022/23. L’avversaria odierna è l’insidiosa squadra ceca del ?ez. Una partita molto delicata per la squadra di Angelo Lorenzetti, che potrebbe risentire della lunga e dispendiosa trasferta brasiliana per il torneo intercontinentale. Serviranno i migliori Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Matey Kaziyski per prendere i tre punti che potrebbero rivelarsi importantissimi in chiave qualificazione. Di seguito ilcompleto di Itas Trentino-?ez, incontro valido per il quarto turno della fase a gironi delladi ...

