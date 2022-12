Tredicesima giornata Eurolega 2022 23 | Bologna torna a vincere | piegata l’Alba Berlino

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La Virtusinterrompe la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive battendoper 85-76 nella/23. Man of match Teodosic che, con 11 punti e 9 assist, ha letteralmente trascinato la squadra di Scariolo al successo./23: COSA È ACCADUTO TRA VIRTUSE ALBA? Le V nereno a sorridere in campo continentale dopo un periodo complicato. Inizio di match equilibrato, poipassa avanti con il canestro di Jaiteh che vale il +5, prima della rimonta tedesca. Il primo quarto però è di marca virtussina che lo chiude in ...