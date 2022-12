Transizione e digitalizzazione | Villani CESI legge il futuro dell' energia

Lumi4Innovation

Aggregazioni, manodopera, svecchiamento,: le urgenze del settore. Un campo pieno di contraddizioni e di necessità: dal ... Ascoltare le imprese per combattere lademagogica. ......che va ad implementare il piano diprevisto dall'Ente guidato dal sndaco Antonio Giuliano e che permetterà di fare un nuovo deciso passo in avanti nell'ottica della... Digitalizzazione e dati per la transizione ecologica Negli ultimi anni, la digitalizzazione si è delineata come un processo inevitabile e dirompente, capace di sconvolgere e rivoluzionare il modus operandi di ...24 Ore Eventi. Nonostante la pandemia e la crisi in Ucraina le imprese reggono e mettono al centro le sfide necessarie per lo sviluppo futuro ...