Traffico Roma del 15-12-2022 ore 19 | 00

(Di giovedì 15 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione situazione è fortemente rallentato a sul raccordo in carreggiata interna file tra la cassa e la Salaria tra Bufalotta e Appia è ancora tra laFiumicino e Aurelia sulla carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino e la centrale del latte ci spostiamo in tangenziale file tra la 24 e il viale Castrense nelle due direzioni si sta in coda anche tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria con direzione San Giovanni e tra Monti Tiburtini e la Salaria in direzione dell’Olimpico code sulla Pontina tra Spinaceto e il raccordo verso il centro segnalato anche un incidenteintenso a Colle Prenestino sulla via Prenestina via dell’Acqua Vergine è in via di Torrenova continuano le code in via Ardeatina tra via della Fotografia e via della Cecchignola ...