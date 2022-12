Totti | Del Piero e non solo | quante leggende del calcio in Qatar! | VIDEO

(Di giovedì 15 dicembre 2022), Dele non. In Qatar sono presenti diversedel, tra cui anche i campioni del mondo del 2006.

Corriere dello Sport

In attesa della finaleMondiale tra Argentina e Francia, Sudamerica ed Europa si affrontano già a Doha: GB Olivero ci racconta le sfide della ...Grande divertimento in attesa della finaleMondiale. In Qatar sono presenti tantissimi campionipassato. Tra loro ci sono anche molti eroi ... Totti cuore d'oro: con Kakà e Del Piero visita i bambini in ospedale a Doha L'ex marito di Noemi avvisa Totti: «Lei pur di ottenere beni materiali macina rapporti, sentimenti, famiglie» Intervistato da Chi, Mauro Caucci ha lanciato un chiaro messaggio al Capitano, dipingendo l'ex moglie Noemi come un'arrivista la cui vita sarebbe un collage di menzogne: «Siete sicuri che sia laureata ...