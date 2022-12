Totti-Del Piero contro Kakà-Forlan | che show in Qatar! | VIDEO

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In attesa della finale del Mondiale, in Qatar è in corso anche la 'Legends Cup'. In campo, Dele tanti altri.

ROMA - "Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Maradona " . A parlare è Francesco, ex capitano della Roma e campionemondo con l'Italia nel 2006 che sta seguendo a Doha i Mondiali in Qatar. "È un Mondiale bello, vederlo dal vivo fa un certo effetto e per un giocatore ...Abbiamo avuto grandi campioni come, Baggio ePiero, ma diciamo che nell'ultimo periodo le ultime generazioni di calciatori italiani non sono parse all'altezza di chi li ha preceduti. ... Totti-Del Piero contro Kakà-Forlan: lo show della partita tra leggende Le sue parole: "Quell’anno ho preso la decisione di rimanere per sempre alla Roma. Il cuore mi ha detto di rimanere" ...A Doha per seguire i Mondiali, dove l'Argentina sfiderà la Francia in finale, l'ex capitano della Roma parla dei due più grandi numeri 10 della 'Seleccion' ...