Torino | Schuurs | «La connessione che c’è con i tifosi è speciale»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le parole di Peer, difensore olandese del, sul suo ambientamento in Italia e sul recupero dall’infortunio Peerha risposto ad alcune domande deidelnelle proprie storie Instagram. PAROLE – «La cosa che più mi piace delè lache c’è tra squadra e. Sono fantastici: cantano prima della partita e ci danno forza per lottare durante la gara, è molto emozionante sentire il nostro inno. E quando urlano ‘’ è la sensazione più bella che un giocatore possa provare. Infortunio? Va molto bene, sono pronto per la prossima partita. Non è stato facile stare fuori, quindi sono stato contento di essere tornato a giocare ...

- In estate Dennis Praet era stato a mezzo passo dal ritorno al: il mezzo passo non compiuto da Jeremie Boga al momento di ringraziare per le lusinghe, ma ... Uno è assieme ae ...Anche nella prestazione del. Contro l'Espanyol 16esima in Liga i granata vincono 1 - 0 ... Ma la vera sorpresa del reparto difensivo è il rientro didal primo minuto. Il difensore si era ...L'allenatore del Torino crede molto nelle potenzialità del difensore ceco: ora vuole trasformarlo da scommessa a certezza ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...