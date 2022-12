Torino | portata via la statua di Gesù che piange Un sito smonta il miracolo | “Le lacrime sono ferme”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) I fedeli gridano al, la Curia indaga sul fenomeno e porta via ladichedall’8 dicembre scorso. Ma sul “” il web si divide e spunta unche analizza le possibili “bufale” , probabilmente consumatori nella buona fede di chi vi assiste e lo ritiene davvero soprannaturale. Asi grida alma ladichevienevia Ladichea Stupinigi di Nichelino, vicino, ieri mattina è statavia dal luogo di preghiera in cui si trovava, sulla strada provinciale 143, scortata dai carabinieri per essere ...