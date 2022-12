(Di giovedì 15 dicembre 2022) – D’Amato: Leospedaliere e l’antibiotico resistenza oggi sono il nemico numero uno da battere – E’ stato presentato questa mattina al Policlinico Torun modello che si basa su un approccio risk-based, con il supporto di una piattaforma web-based che considera i diversi fattori contribuenti ail fenomeno I.C.A. (), analizza ed interpreta i dati e, sulla base di evidenze oggettive, consente all’organizzazione di agire pro attivamente o di reagire in caso di situazioni a rischio non accettabili. Presenti l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il Direttore Generale del Policlinico TorGiuseppe Quintavalle e il Direttore Sanitario Andrea Magrini, Francesco Vaia, Direttore Generale ...

Quotidiano Sanità

Ha conseguito una Laurea Magistrale in Business Administration presso l'Universitàdi Roma, (LM in Master of Science in Business Administration), oltre a un Master in Big Data Analytics ...... Loredana Carpentieri (Università degli Studi di Napoli Parthenope), Raffaello Lupi (Università degli Studi di Roma), Franco Paparella (Università Sapienza di Roma), Salvatore Muleo (... Invecchiamento sano. Il Reference Site Roma Tor Vergata ... Tor Vergata: Contrastare infezioni correlate a assistenza - D'Amato: Le infezioni ospedaliere e l'antibiotico resistenza oggi sono il nemico numero uno da ...Oggi nel salone d'Oro del Coni a Roma, il tradizionale incontro di fine anno del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza con la stampa e le Autorità ...