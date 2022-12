Tommaso Stanzani bacia Martina Miliddi | i fan sono rimasti senza parole

(Di giovedì 15 dicembre 2022) News Tv.hanno dato spettacolo oggi in televisione. I due ex colleghi di Amicistati chiamati entrambi a far parte del corpo di ballo del nuovo show mattutino di Rosario Fiorello, Viva Rai2! Così, dietro le quinte, sembra si siano scambiati un bacio inaspettato. >>Zorzi operato, le primedopo l’intervento: ecco come stae il bacio conora colleghi a Viva Rai2, hanno pubblicato una storia, condivisa sull’account ufficiale di Instagram di Tommy, in cui si vede che lui le si avvicina a una manciata di millimetri, le prende il ...

In tempi non sospetti, infatti, l'ex vincitore del GF Vip è tornato single , dopo un anno e mezzo di intensa relazione con il ballerino, ex volto di Amici . I due comunque si ...Boom di share e goduria per gli occhi. Mentre "VivaRai2!" straccia il Tg1, gli spettatori puntano su, presenza fissa nel morning show del mattatore Ciuri (Fiorello). Ma chi è il giovane ballerino che ha letteralmente mandato in tilt i social Scopriamolo... di Maria Francesca Troisi ... Il gesto inaspettato di Tommaso Stanzani dietro le quinte del nuovo show mattutino Viva Rai2! Nelle scorse ore Tommaso Stanzani ha dato spettacolo ..."Bulli Stop – Christmas Show" è il titolo dello spettacolo by Luca Tommassini che si terrà il 19 dicembre alle ore 21 all'Auditorium Conciliazione (Via ...