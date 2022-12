Tomaso Trussardi | la confidenza agli amici su Michelle Hunziker

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non è stato un anno facile per molte coppie (o ex) vip. Negli ultimi dodici mesi abbiamo assistito ad alcuni addii che mai avremmo ritenuto possibili, come trao Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma la conduttrice e l’imprenditore si erano riavvicinati: volevano far funzionare le cose. Ma nulla è andato per il “verso giusto”, perché, alla fine, si sarebbero già allontanati. In molti si erano detti contenti del loro riavvicinamento, soprattutto per le figlie, Sole e Celeste, che così avrebbero potuto ritrovare i genitori uniti.conferma la rottura conVoci di corridoio, indiscrezioni, foto in cui li abbiamo visti insieme: se dovessimo ripercorrere gli ultimi mesi, ne avremmo di notizie ...