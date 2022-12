Tim | riunione al Mimit con Vivendi | martedì 20 dicembre nuovo tavolo

Agenzia askanews

Ancheè in calo, dopo un incontro tra rappresentanti di Governo e dei principali azionisti del ... leggi ancheBce oggi: tassi in rialzo di 50 pb, da marzo riduzione bilancio. Cosa ha detto ...Uno scenario che richiama quanto emerso ieri dalladella Fed, dove la prospettiva del ...58%) grazie a nuovi contratti offshore per 1,2 mld dlr, mentrechiude in calo del 2,38% nonostante ... Tim, riunione al Mimit con Vivendi, martedì nuovo tavolo Prima riunione tecnica al ministero delle Imprese e del Made in Italy sul processo di realizzazione della rete unica ...Prima riunione tecnica al ministero delle Imprese e del Made in Italy sul dossier Tim e la creazione di una rete unica nazionale delle telecomunicazioni che l'esecutivo vorrebbe a controllo pubblico.