Theo Hernandez trascina la Francia in finale al Mondiale | “Serata incredibile | non ho paura di Messi!”

Théovoto 7,5 : Dopo una gara poco brillante con l'Inghilterra, si è riscattato subito, ... Quandosi spegne in avanti poi è sempre il primo ad arretrare per coprire il buco lasciato dal ...PRIMO TEMPO " Al primo affondo la Francia passa: è il 6', Mbappà si produce in una conclusione a giro, la palla arriva ache in acrobazia insacca. Il Marocco non si scompone e al 10' ..."Siamo in finale, orgogliosissimo della squadra". È questo il messaggio che il terzino del Milan e della Francia, Theo Hernandez, ha voluto condividere sui social dopo ...Theo Hernandez esagerato ieri sera in Francia-Marocco, autore di un gol e di una partita in linea con le sue migliori prestazioni.