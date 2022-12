Theo Hernandez è il 'migliore al mondo' | valore alle stelle e gli occhi delle big | il Milan ha le idee chiare

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Il miglior terzino sinistro del". Non usa troppi giri di parole Rafael Leao per descrivere, compagno di squadra...

solo che Deschamps ha un enorme quantità di giocatori di talento a disposizione, e ha potuto sostituirli con Fofana, Konaté, Giroud eHernández, se vogliamo ragionare ruolo su ruolo. Ma non è ...Grazie ai gol dial 5' e Kolo Muani al 79' si è chiusa così di fatto la pratica che ha permesso ai Blues di strappare il pass per la finale che si terrà domenica 18 dicembre alle 16:00 ...Per il milanista un Mondiale da protagonista: un gol e due assist e Francia sempre vincitrice con lui in campo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...