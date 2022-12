Test invernali di Jerez WorldSBK 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ultimodell’anno utile, anche se bagnato, per il Team HRC aIl Team HRC è sceso in pista da martedì 13 a giovedì 15 dicembre per una tre giorni dide la Frontera in Spagna, le ultime sessioni della stagione per la squadra e un’opportunità per Iker Lecuona di tornare in azione. Lecuona e il compagno di squadra Xavi Vierge si sono alternati alla guida, ciascuno in pista durante due dei tre giorni. L’interoè stato purtroppo compromesso dalla pioggia, anche se le condizioni non sono state fredde, con temperature di circa 15°-18°C. IdiNonostante le condizioni sfavorevoli, entrambi i piloti hanno lavorato con i loro team per accumulare esperienza sul bagnato, considerando che il duo ha avuto poche ...