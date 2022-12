Gazzetta di Firenze

commenta Una scossa didi magnitudo 3.2 è stata registrata di fronte alla costa nord del Gargano, alle ore 5:32. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Epicentro in mare, a una profondità di ...Alle 13,04 il lieve. Epicentro a quattro chilometri da Monteleone di, in provincia di Foggia, e cinque da Zungoli, in provincia di Avellino. Magnitudo 2,4. Alle 3,26 un sisma di magnitudo 2,4 si era ... Terremoto Puglia, scossa magnitudo 3.2 davanti costa Gargano Secondo i rilievi dell’Ingv, il terremoto ha avuto epicentro nel mare adriatico ma a pochissimi chilometri dalla costa nord della Puglia dove è ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 5:32 davanti alla costa nord del Gargano, in Puglia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e ...