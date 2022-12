(Di giovedì 15 dicembre 2022) Per l'ex campione tedesco una corsia preferenziale con estradizione nel Paese d'origine. BERLINO () - "È finita. Dopo più di sette mesi in prigione,". Lo ha scritto oggi ...

Tiscali

Per l'ex campione tedesco una corsia preferenziale con estradizione nel Paese d'origine. BERLINO (GERMANIA) - "È finita. Dopo più di sette mesi in prigione, Boris Becker è libero". Lo ha scritto oggi ......sospeso dall'ITIA ( InternationalIntegrity Agency ) e non potrà dunque prendere parte né alla United Cup , al via il prossimo 29 dicembre, né all'Australian Open. Ora, secondo la... Tennis: Stampa. Boris Becker è libero, torna in Germania Per l'ex campione tedesco una corsia preferenziale con estradizione nel Paese d'origine.BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - 'È finita. Dopo più di ...