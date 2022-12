Tennis | Coppa Davis | David Ferrer nuovo capitano della Spagna

(Di giovedì 15 dicembre 2022) RFET ha annunciato questo giovedì cheè ilsquadra spagnola di. Il 40enne di Alicante, ritiratosi dal gioco a maggio 2019, è attualmente membro diretto del Trofeo Conde de Godó, e adesso inizierà una nuova tappa in panchina. Da giocatore ha alzato la Ensaladera tre volte, in coincidenza con i tre anni in cui firmerà nella carica. La conferenza di presenza ufficiale si terrà lunedì prossimo a Madrid. SportFace.

RFET ha annunciato questo giovedì che David Ferrer è il nuovo capitano della squadra spagnola diDavis. Il 40enne di Alicante , ritiratosi dal gioco a maggio 2019, è attualmente membro diretto del Trofeo Conde de Godó , e adesso inizierà una nuova tappa in panchina. Da giocatore ha alzato