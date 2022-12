Telgate | il buttafuori del video | “Ho esagerato | chiedo scusa al ragazzo e a chi ha visto le immagini”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Sono qui a chiedere: al, alla sua famiglia, al locale e all’agenzia che rappresento”. A parlare è l’addetto alla sicurezza sospeso dall’Istituto di vigilanza “Iron Idv” di Paratico, dopo ilcircolato nei giorni scorsi in cui si vede un giovane sdraiato a terra, con il braccio delstretto attorno al collo. “No, che non respira più” esclama una voce in sottofondo, mentre ilviene trascinato a peso morto, quasi privo di conoscenza, nel parcheggio della discoteca Costez a. Lehanno urtato la sensibilità di molti: ilè diventato subito virale e la famiglia del, 18 anni da poco compiuti, sta valutando se sporgere denuncia. “So che il mio gesto è stato un po’ eccessivo – ...

