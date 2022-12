Supplenze brevi | pagamenti in ritardo I sindacati protestano | “Situazione inaccettabile”

Orizzonte Scuola

... detti posti, in quanto accantonati, non sono stati attribuiti conannuali ad aspiranti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le(GPS), ma solo come, proprio ...112 del 6.05.2022: "Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relativee saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio". ... Supplenti brevi in attesa dei vincitori del concorso straordinario bis, il Ministero: “Le regioni hanno accantonato i posti. Non c’è altra soluzione per tutelare gli aventi diritto” Nei casi più gravi e con l’assistenza del nostro sindacato è possibile la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo. Nuova nostra richiesta di intervento urgente al ministero.Da un lato ci sono le regole, quelle che vietano di usare il cellulare e altri dispositivi tecnologici durante le lezioni e le attività didattiche per evitare distrazioni o che qualcuno bari con compi ...