Supplenza art 36 docente di ruolo | se ottengo l’assegnazione provvisoria posso accettarla?

Orizzonte Scuola

Inoltre, in materia di durata dei contratti dibreve, ai sensi dell'. 13 comma 9 del Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022: "Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle ...2006/07 vari incarichi dia tempo determinato con contratti annuali o fino al termine ... 297 del 1994, ex. 489: così: Cass. sez. lav., 27/12/2019, n. 34546), come se il rapporto fosse ... Se il docente titolare muore, che fine fa il contratto del supplente Guida Ora di supplenza, i ragazzi chiedono alla prof di vedere un film e la docente dà l’ok, lasciando agli studenti piena libertà sulla scelta della pellicola. Siamo in una classe di terza media di Cremona ...Guardare un film horror in «un’ora di buco» a scuola Niente di strano, se non fosse che la pellicola che gli studenti di una terza media di una scuola di Cremona ...