Superman | James Gunn scriverà il nuovo film per la DC

(Di giovedì 15 dicembre 2022)sta scrivendo unsuper la DC, dopo il recente annuncio dell’abbandono del personaggio da parte della star Henry Cavill.ha confermato che questo progetto seguirà una versione più giovane del personaggio. Il regista ha recentemente dichiarato che l’iconico supereroe è una “priorità” per lo studio, quindi è ovvio che sarà lui a scriverlo. A parte il fatto chesarà lo sceneggiatore del, al momento non si conoscono altre notizie sul progetto. Anche se probabilmente non è una grande notizia per i fans deldi Cavill, questo non fa che consolidare ulteriormente la nuova direzione della DC. Le notizie sono trapelate qua e là, soprattutto per quanto riguarda la cancellazione di Wonder ...