Superman | Henry Cavill spiega come è stato “silurato” da James Gunn

Nonostante il suo ritorno in Black AdamCavill dice addio a! E James Gunn annuncia un nuovo film con l'eroe ...Nienteper il futuro diCavill. Non erano passati neanche due mesi dalla notizia che l'attore inglese sarebbe tornato a indossare i panni del celebre supereroe in un nuovo lungometraggio, dopo ...In maneira clamorosa i DC Studios hanno deciso di non confermare Henry Cavill come Superman. James Gunn ha pubblicato su Twitter dei messaggi in cui ha parlato di un progetto da lui stesso sceneggiato ...Nonostante il suo ritorno in Black Adam Henry Cavill dice addio a Superman! E James Gunn annuncia un nuovo film con l'eroe ...