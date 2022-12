Superlega | parere UE “Regole Fifa-Uefa non violano norme”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Puntata importante nella querelle. L'avvocatura generale della UE, nella causa intentata dallacontro il massimo organismo europeo del calcio, ha espresso unchiaro, non vincolante ai fini della sentenza, precisando che: “Lein base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza dell'UE”.Subito laha accolto con grande favore “l'inequivocabiledi oggi, che ‘raccomandà una sentenza della Corte di Gistizia della UE a sostegno della nostra missione centrale per governare il calcio europeo e a protezione della ‘piramidè calcistica e dello sviluppo del gioco in tutta ...

Un durissimo colpo alla. L'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Rantos , nel suo, potrebbe aver chiuso in via definitiva l'esperienza della. "Le regole della Fifa e della Uefa che sottopongono a una autorizzazione preventiva qualunque nuova competizione calcistica ...BRUXELLES - Colpo durissimo sulla causa che laha intentato contro Uefa e Fifa , sul presunto monopolio illegale nell'organizzazione delle competizioni internazionali. Sulla questione si è espresso l'avvocato generale della Corte Ue , ...L’avvocatura generale della UE, nella causa intentata dalla Superlega contro il massimo organismo europeo del calcio, ha espresso un parere chiaro, non vincolante ai fini della sentenza, precisando ...La sentenza definitiva è attesa per il mese di marzo 2023 ma dopo dopo questo primo parere della Corte di Giustizia Europea tutto lascia immaginare che la Superlega è destinata a non partire mai.