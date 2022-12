Superlega | La Liga | “Accogliamo con favore il parere della UE”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il presidenteSpagnola, Javier Tebas, ha parlato a proposito delespresso oggi dall’avvocatoraUE sul caso. Ecco le sue parole: “Laaccoglie conle conclusioni dell’avvocato generale dell’Unione europea, secondo il quale le regoleFIFA eUEFA, in base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva, sono compatibili con il dirittoconcorrenza dell’Ue. La, assieme ad altri campionati europei, continuerà a lottare per il diritto delle istituzioni europee di legiferare e fornire protezione legale per l’attuale modello di calcio europeo”. SportFace.

...Argentina - Croazia ) è all'altezza degli altri campionati principali con l'eccezione della, ...00 Perugia Volley - Novara 1 - 3 VOLLEY -16:00 Perugia - Prisma Taranto 3 - 1 18:00 ......spagnola ha criticato in precedenza la società bianconera e il presidente Agnelli per la sua volontà di portare avanti il progettoinsieme a Laporta e Perez. Il presidente della...Cosa significa il parere dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea Juventus, Barcellona e Real Madrid possono organizzare il ...L'Avvocatura generale della UE ha espresso il suo parere (non vincolante) sul caso Superlega: "Le regole FIFA-UEFA per cui qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compa ...