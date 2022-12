Superlega | Casini | ' bocciatura non vincolante ma importante per la tenuta dello sport'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - "È un passaggioma non. Detto questo, è un organo estremamente autorevole ed è un segnaleper la. Il fatto di difendere o di mantenere il sistema piramidale col principio olimpico è un segnale, per ladel sistema. Poi attenderemo la sentenza". Lo dice il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, in conferenza stampa dopo l'Assemblea in merito al parere dell'avvocatura generale dell'Unione Europea sulla

Quanto al parere della Corte Ue sulla Superlega, che nei fatti ha dato ragione alla Uefa, si tratta di un passaggio importante per la tenuta di tutto lo sport. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'Assemblea di Lega. Come sapete, la Fifa ha incontrato diverse resistenze per approvare il nuovo regolamento sugli agenti.