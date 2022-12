Superbonus 110 | ' niente proroga al 31 dicembre' - Economia - quotidiano net

«Non ci sarà la proroga del Superbonus al 31 dicembre». Secondo quanto si apprende da fonti del Mef, alla fine, la scadenza per chiedere l'incentivo alle ristrutturazioni ...La proroga del Superbonus al 31 dicembre "non ci sarà". Secondo fonti del ministero dell'Economia, la scadenza per chiedere l'incentivo alle ristrutturazioni al 110% resterà fissata al 25 novembre, co ...