Summer Job | un Collegio stile MTV – ecco il cast

(Di giovedì 15 dicembre 2022)Job Sono giovani e fannulloni. Ma ora dovranno rimboccarsi le maniche e lavorare. Benvenuti aJob, il primo reality italiano di Netflix disponibile da domani (ce ne ha parlato Giovanni Bossetti, manager contenuti italiani non fiction della piattaforma). Otto puntate che strizzano l’occhio a produzioni consolidate dello stesso genere.Job si muove tra il modello generalistae quello più sfrenato degli shore di MTV sia per linguaggio che per contenuti. Da un lato non mancano situazioni ed espressioni che farebbero impallidire il pubblico televisivo tradizionale, dall’altro – stando alle prime puntate che abbiamo già visto – non si spinge così oltre come le produzioni del canale satellitare. Il format in sè racchiude l’elemento “rieducativo” tipico del, garantito ...