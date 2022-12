Summer Job | la Generazione Z e il mondo del lavoro nel primo reality di Netflix

Tv Sorrisi e Canzoni

I ventenni di oggi che rapporto hanno con il mondo del lavoro Ruota intorno a questa domanda "", il ...Redazione Sorrisi I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 14 al 20 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+. Netflix- dal 16 dicembre Immaginate di prendere i ragazzi più viziati, pigri e svogliati d'Italia e costringerli a lavorare. Che cosa succederebbe È quello che potrete scoprire guardando "... Da “Summer Job” a “Il mistero dei templari”, i nuovi film e serie tv della settimana Sono giovani e fannulloni. Ma ora dovranno rimboccarsi le maniche e lavorare. Benvenuti a Summer Job, il primo reality italiano di Netflix disponibile da domani (ce ne ha parlato Giovanni Bossetti, ma ...Il 16 dicembre debutta su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, SUMMER JOB, il primo reality show italiano ...