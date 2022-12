(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si terrà, venerdì 16 dicembre, alle 17,30, presso il Circolo Artistico Politecnico di Piazza Trieste e Trento a, ladeldi”. All’evento, moderato dalla giornalista di Repubblica Conchita Sannino, prenderanno parte il Procuratore f.f. della Repubblica diRosa Volpe; il Questore di, Alessandro Giuliano; l’Autore,e il Docente UniNa Luciano Brancaccio.Ildispiega come quello che definiamo “camorra”, ossia le variegate bande criminali operanti ae in altre ...

Il Denaro

varie posizioni ricoperte dalla sfidante con Azione - Italia Viva , il direttore editoriale di Libero ricorda che 'da presidente della Rai riuscì per la prima volta nelladella ...... in quello che è il primo sciopero di questa categoria nelladel più antico sistema ... centri per la salute mentale e comunità di cura in Inghilterra (pari al 25%strutture inglesi), ... Storia delle camorre tra passato e presente. Domani a Napoli la presentazione del libro di Isaia Sales - Ildenaro.it poi la storia torna indietro di qualche giorno fino a riportarci al punto di partenza. Se avete visto i primi 6 episodi, compreso l'ultimo andato in onda su Sky il 12 dicembre, può esservi utile un ...Un simposio per omaggiare un punto di riferimento di un’intera comunità culturale. Il retaggio di Tullia Giardina, docente e sceneggiatrice scomparsa di recente, riguarda lo studio, il rigore, la pass ...