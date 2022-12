La Gazzetta dello Sport

La Figc ha comunicato i nomi dei 69 calciatori che, tra il 20 e il 22 dicembre, saranno impegnati in unocon la Nazionale. DUE GRUPPI Fino alla mattina di mercoledì 21 dicembre, Mancini ...Uno nuovoa Coverciano per la Nazionale del futuro. Dal 20 al 22 dicembre presso il Centro Tecnico ... Gliaffronteranno il 23 marzo l'Inghilterra allo stadio 'Diego Armando Maradona' di ... Stage azzurri: tutti i giovani convocati da Mancini a Coverciano Il terzino del Parma Enrico Delprato è stato convocato per lo stage della Nazionale A di Roberto Mancini, che si terrà nei giorni 20, 21 e 22 dicembre a Coverciano. Si tratta di una prima assoluta con ...Tre giovani calciatori dell'Empoli, Baldanzi, Fazzini e Cambiaghi sono stati convocati dalla Nazionale di Mancini per uno stage ...